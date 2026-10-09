Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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09.10.2026 11:07:46
Henkel vz-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research
Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zunehmend gesättigt seien, dürfte Longevity ein noch lange bestehender Megatrend bleiben, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnten die Unternehmen das Wachstum also noch vorantreiben. Eine Blaupause für eine solche erfolgreiche Entwicklung liefere die Unilever-Sparte Health and Wellness.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Henkel vz legte um 10:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.8 Prozent auf 75.18 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 0.29 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 36’700 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 11.7 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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