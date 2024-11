Henkel vz-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Olivier Nicolai am Mittwochmorgen nach Zahlen. Für die Profitabilität im zweiten Halbjahr seien die Düsseldorfer insgesamt zuversichtlich.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:20 Uhr ging es um 1.1 Prozent auf 79.56 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 1.96 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. 178’326 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 12.0 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte Henkel vz am 06.11.2024 präsentieren.

