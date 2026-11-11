Henkel vz-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die starken Preise und die Dynamik im Klebstoffgeschäft. Das Umfeld ins Jahr 2027 hinein sei allerdings ungewiss.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:30 Uhr ging es um 0.5 Prozent auf 86.90 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 2.19 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64’506 Henkel vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 29.1 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Henkel vz am 08.03.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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