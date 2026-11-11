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11.11.2026 12:52:47
Henkel vz-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Olivier Nicolai das Henkel vz-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die starken Preise und die Dynamik im Klebstoffgeschäft. Das Umfeld ins Jahr 2027 hinein sei allerdings ungewiss.
Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:30 Uhr ging es um 0.5 Prozent auf 86.90 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 2.19 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64’506 Henkel vz-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 29.1 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Henkel vz am 08.03.2027 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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