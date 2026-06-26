Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’133 -0.7%  SPI 19’915 -0.7%  Dow 51’921 0.1%  DAX 24’696 -1.2%  Euro 0.9222 0.1%  EStoxx50 6’219 -0.8%  Gold 4’050 0.6%  Bitcoin 48’458 0.1%  Dollar 0.8085 -0.2%  Öl 72.6 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Micron Technology951691Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie etwas tiefer: Volkswagen will offenbar weitere 50'000 Stellen streichen
Swiss Re führt neue Einheit für Geschäft mit Maklern ein - Aktie steigt
Airbus-Aktie schwächer: Rüstungspartnerschaft mit Kawasaki Heavy Industries nimmt Form an
Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Xbox wird teurer, Microsoft-Aktie schwächer: Diese Faktoren belasten den Konzern
Suche...
eToro entdecken

Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Einstufung im Blick 26.06.2026 11:19:44

Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Das Henkel vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes unterzogen.

Henkel vz.
67.46 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern die schnell wieder gesunkenen Ölpreise. Möglicherweise könnten den zuletzt vorgezogenen Käufen im Klebstoffgeschäft nun eher schleppende Nachkäufe folgen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr in Grün und gewann 0.9 Prozent auf 73.30 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 3.68 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27’337 Henkel vz-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 8.9 Prozent nach oben. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten