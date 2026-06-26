Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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26.06.2026 11:19:44
Henkel vz-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Das Henkel vz-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes unterzogen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern die schnell wieder gesunkenen Ölpreise. Möglicherweise könnten den zuletzt vorgezogenen Käufen im Klebstoffgeschäft nun eher schleppende Nachkäufe folgen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:03 Uhr in Grün und gewann 0.9 Prozent auf 73.30 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 3.68 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27’337 Henkel vz-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 8.9 Prozent nach oben. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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