Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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19.10.2026 15:34:44
Henkel vz-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt
Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott durchgeführt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Der chinesische Online-Markt für Kosmetikprodukte habe im September weiter geschwächelt, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe sich der Bruttowarenwert der von ihm gecoverten Unternehmen mit minus 13,3 Prozent etwas besser gehalten als der Gesamtmarkt. Insgesamt falle der Monat September mit Blick aufs Gesamtjahr in diesem Marktsegment nur wenig ins Gewicht.
Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 15:15 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.5 Prozent auf 77.80 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 3.65 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67’429 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 15.5 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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