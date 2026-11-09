Henkel vz-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich heimlich gebessert, schrieb Fon Udomsilpa am Sonntag im Resümee zum Quartalsbericht. Gerade der gestiegene Umsatzbeitrag aus Richtung Mobility & Electronics wirke sich positiv aus. Sie hob ihre Wachstumsschätzungen für die Sparte an. Die Henkel-Aktien hält die Expertin allerdings für fair bewertet.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:41 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 83.52 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4.17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 71’179 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 24.0 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.11.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT



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