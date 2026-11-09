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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Einstufung im Blick 09.11.2026 13:58:44

Henkel vz-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight

Henkel vz-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight

Barclays Capital hat eine umfassende Prüfung der Henkel vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Henkel vz.
76.43 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich heimlich gebessert, schrieb Fon Udomsilpa am Sonntag im Resümee zum Quartalsbericht. Gerade der gestiegene Umsatzbeitrag aus Richtung Mobility & Electronics wirke sich positiv aus. Sie hob ihre Wachstumsschätzungen für die Sparte an. Die Henkel-Aktien hält die Expertin allerdings für fair bewertet.

Aktienanalyse online: Die Henkel vz-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:41 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 83.52 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4.17 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 71’179 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 24.0 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.11.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Henkel AG,istock/kryczka
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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13:08 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
29.10.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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