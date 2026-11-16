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16.11.2026 10:28:44
Henkel vz-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Underweight
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Henkel vz-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse
Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:10 Uhr 0.8 Prozent im Plus bei 87.62 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 25.82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 30’688 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 30.1 Prozent aufwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2027 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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