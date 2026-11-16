Henkel vz-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Henkel vz-Aktie am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:10 Uhr 0.8 Prozent im Plus bei 87.62 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 25.82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 30’688 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 30.1 Prozent aufwärts. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2027 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT



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