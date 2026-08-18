Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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18.08.2026 12:04:00
Henkel: US-Gericht blockiert Übernahme von US-Konkurrent
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
17.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schwächelt (finanzen.ch)
|
17.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
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