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26.11.2026 00:00:00
Henkel und WWF Deutschland schliessen Partnerschaft für mehr Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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25.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
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25.11.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
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24.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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24.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|25.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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