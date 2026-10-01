Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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01.10.2026 11:00:00
Henkel schliesst die Übernahme des Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl erfolgreich ab
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
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15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
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12:26
|Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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30.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
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30.09.26
|Market-Perform von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie (finanzen.ch)
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30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.