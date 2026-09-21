Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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21.09.2026 08:00:00
Henkel plant neues MINT-Bildungszentrum in Düsseldorf für mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche pro Jahr
Henkel vz.- Globaler Ausbau der Bildungsinitiative Forscherwelt anlässlich des 150. Jubiläums von Henkel mit Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe bis 2030 - Neues MINT-Bildungszentrum in Düsseldorf-Holthausen sowie weitere internationale MINT-Labore geplant - Langfristig sollen in Düsseldorf und Umgebung mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche jährlich erreicht werden - Schwerpunkt auf frühe Förderung von Naturwissenschaften und Technik sowie Zugang zu Bildungsangeboten für Kinder und JugendlicheWeiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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