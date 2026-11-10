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10.11.2026 10:54:37
Henkel erwartet deutlich steigende Materialpreise - Aktie gewinnt
(Ausführliche Fassung)
DÜSSELDORF (awp international) - Der Konsumgüterhersteller Henkel rechnet im laufenden Jahr mit höheren Materialkosten. Die Preise von direkt benötigten Materialien dürften im Gesamtjahr um rund zehn Prozent steigen, teilte der Dax-Konzern mit seinen endgültigen Quartalszahlen am Dienstag in Düsseldorf mit. Bisher hatte Vorstandschef Carsten Knobel mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Wie stark sich dies auf die Verkaufspreise auswirkt, blieb zunächst offen.
An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Henkel-Vorzugsaktie gewann am Vormittag zuletzt 1,7 Prozent auf 85,18 Euro und lag damit im vorderen Bereich des Dax. Dabei hatte Henkel die Eckdaten zum dritten Quartal schon Ende Oktober veröffentlicht und da auch die Umsatzprognose für 2026 angehoben. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als ein Fünftel an Wert gewonnen.
Die Branchenexperten von Bernstein Research werteten die Henkel-Zahlen als sehr stark. Die jetzt zusätzlich veröffentlichten Daten zu den Konzernsparten und Geschäftsregionen zeigten ein Wachstum auf breiter Basis.
Allerdings rechnet Henkel-Chef Knobel inzwischen auch mit einer höheren Belastung durch den Konzernumbau. Die Kosten dafür dürften nach seiner Einschätzung mit 200 bis 250 Millionen Euro höher ausfallen als gedacht. Bisher waren 150 bis 200 Millionen Euro angekündigt.
Deutliches Plus im Klebstoffgeschäft
Im dritten Quartal steigerte der Henkel-Konzern seinen Umsatz wie bereits bekannt um elf Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. Organisch, also währungs- und portfoliobereinigt, lag das Plus bei 6,5 Prozent. Der grösste Teil des Zuwachses ging dabei auf höhere Preise zurück. Überdurchschnittlich stark legte das Unternehmen zuletzt im Klebstoffgeschäft zu. Ergebniskennzahlen nennt Henkel im dritten Quartal traditionell nicht.
Das Unternehmen bestätigte zudem seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis um 3 bis 4 Prozent steigen, und die bereinigte Umsatzrendite soll rund 15 Prozent erreichen.
Vorstandschef Knobel hatte im Frühjahr dieses Jahres bereits angekündigt, dass Kunden infolge des Iran-Kriegs mit steigenden Preisen rechnen müssen. "Wenn sich unsere Herstellkosten drastisch erhöhen, müssen wir diese Kosten weitergeben", sagte er dem "Handelsblatt". Henkel hatte die Preise bereits in den vergangenen Jahren erhöht.
Henkel wird 150
Henkel feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen. Der 28-jährige Kaufmann Fritz Henkel hatte am 26. September 1876 mit zwei Partnern in Aachen das Unternehmen Henkel & Cie gegründet. Erstes Produkt war ein Universalwaschmittel.
Henkel-Produkte werden heute unter zahlreichen bekannten Markennamen wie Persil, Spee, Pril, Pritt, Somat oder Schauma verkauft. 2025 lag der Jahresumsatz bei 20,5 Milliarden Euro, zu dem etwa je zur Hälfte der Konsumgüterbereich und die Klebstoffsparte beitrugen. Henkel beschäftigt in 53 Staaten und an 165 Produktionsstätten rund 50.000 Menschen, etwa 8.000 davon in Deutschland./stw/cr/tav/stk
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