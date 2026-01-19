Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings

DÜSSELDORF (awp international) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. Die dem Finanzinvestor gehörende Firma stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt.

Ob es zu einer Einigung mit Wendel beziehungsweise zu einem entsprechenden Erwerb komme, sei derzeit offen, teilte Henkel weiter mit. Auch müssten die Gremien einem möglichen Erwerb zustimmen. Darüber hinaus bedürfe der Vollzug der möglichen Transaktion der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die Henkel-Vorzugsaktie geriet auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Geschäft nach der Veröffentlichung nur leicht unter Druck./he