Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Henkel-Aktie: Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings
Rohstoffkurse am Abend
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
19.01.2026 21:00:36

Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings

Wendel InvestissementAct.
73.37 CHF -2.24%
DÜSSELDORF (awp international) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. Die dem Finanzinvestor gehörende Firma stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt.

Ob es zu einer Einigung mit Wendel beziehungsweise zu einem entsprechenden Erwerb komme, sei derzeit offen, teilte Henkel weiter mit. Auch müssten die Gremien einem möglichen Erwerb zustimmen. Darüber hinaus bedürfe der Vollzug der möglichen Transaktion der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die Henkel-Vorzugsaktie geriet auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Geschäft nach der Veröffentlichung nur leicht unter Druck./he

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

16:24 UBS Logo Quantum Computing: Schlüsseltechnologie mit Wachstumspotenzial
09:40 Börsen droht Ungemach
09:19 Marktüberblick: Gold setzt Hausse fort
16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Gold, Öl & Co. in KW 3: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zurich-Aktie tiefer: Kaufangebot für britischen Versicherer Beazley unterbreitet
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wird der jüngste Aufschwung durch neue Zölle ausgebremst?

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
20:58 Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings
20:32 GNW-News: Der CEO des Hafens von Long Beach hält eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum
20:17 GNW-News: DEMIRE: Ralf Bongers scheidet zum 31. März 2026 aus
20:09 GNW-News: DEMIRE: Frank Nickel legt Amt mit sofortiger Wirkung nieder - Dr. Dirk Rüffel übernimmt den Vorstandsvorsitz
20:05 GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Veränderungen im Vorstand
19:55 Frankreich zögert bei US-Einladung zum Gaza-'Friedensrat'
20:09 Euro-Finanzminister einigen sich auf Nachfolge für EZB-Vize
19:50 Warken überprüft Regeln für telefonische Krankschreibung
19:44 Bulgariens Präsident tritt zurück - Sprung in Wahlkampf
19:44 WDH/DAVOS/Umfrage: Zuversicht in Vorstandsetagen auf Fünf-Jahres-Tief