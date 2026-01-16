Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.01.2026

Henkel-Aktie in Rot: Klebstoff-Riese schluckt Schweizer Spezialisten ATP

Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes.

Henkel
63.18 CHF 0.01%
Kaufen Verkaufen
Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Schweizer ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners gekauft. ATP bietet wasserbasierte Spezialtapes für diverse Endmärkte an, unter anderem Automobil, Elektronik, Medizin oder Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und dürfte 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro erzielt haben, so Henkel.

"Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die Ausweitung unseres Angebots und unserer Kompetenzen im Bereich von Klebebändern um ein breites Spektrum innovativer Klebstofflösungen weiter beschleunigen", wird Henkel-CEO Carsten Knobel in der Mitteilung zitiert.

Finanzielle Details zu dem Deal nannte Henkel nicht.

Die Henkel-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent auf 71,96 Euro.

DJG/kla/sha

DOW JONES

