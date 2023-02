Henkel-Aktie im Plus: Russland-Geschäfts soll im ersten Quartal veräussert werden

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag zunächst um seinen Vortagesschlusskurs herum, steigt dann aber an. Der deutsche Aktienmarkt setzt derweil seine Jahresauftaktrally fort. Die US-Börsen stehen vor einem stärkeren Start in den Donnerstagshandel. An den Märkten in Fernost drehte die Stimmung ins Positive.