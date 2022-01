Henkel-Aktie: Henkel strukturiert Consumer-Bereich neu - Aktienrückkauf geplant

Zudem hat der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern vorläufige Eckzahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht.

Wie der Düsseldorfer DAX-Konzern mitteilte, sollen künftig die Bereiche Laundry & Home Care und Beauty Care in einen Unternehmensbereich "Henkel Consumer Brands" zusammengeführt werden.

Nach vorläufigen Ergebnissen steigerte Henkel den Umsatz 2021 organisch um 7,8 Prozent auf 20,066 Milliarden Euro, die bereinigte EBIT-Marge betrug 13,4 Prozent, der Gewinn je Vorzugsaktie legte währungsbereinigt um 9,2 Prozent auf 4,56 Euro zu.

Im laufenden Jahr will Henkel den Umsatz organisch um 2 bis 4 Prozent steigern, die bereinigte EBIT-Marge soll bei 11,5 bis 13,5 Prozent liegen, der Gewinn je Vorzugsaktie währungsbereinigt in der Spanne zwischen minus 15 und plus 5 Prozent zum Vorjahr landen.

Mittel- bis langfristig peilt Henkel ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent an, eine bereinigte EBIT-Marge von rund 16 Prozent und ein währungsbereinigtes Wachstum beim Gewinn je Vorzugsaktie "im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich".

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)