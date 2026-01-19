Henkel Aktie 564171 / US42550U1097
19.01.2026 21:00:00
Henkel-Aktie: Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings
Der Konsumgüterkonzern Henkel führt Gespräche über einen Erwerb des niederländischen Chemieunternehmens Stahl Holdings B.V.
Henkel einem möglichen Erwerb zustimmen.
Henkel reagierte mit der Mitteilung den Angaben zufolge auf Spekulationen über einen möglichen Erwerb über einen möglichen Erwerb der Stahl Holdings.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte im November 2024 berichtet, Wendel prüfe einen Verkauf seiner Beteiligung von 68 Prozent an Stahl Holdings. Das Unternehmen könne mit bis zu 2 Milliarden Euro bewertet werden.
DOW JONES
