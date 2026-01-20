Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’154 -0.9%  SPI 18’181 -0.8%  Dow 48’826 -1.1%  DAX 24’703 -1.0%  Euro 0.9268 -0.2%  EStoxx50 5’884 -0.7%  Gold 4’734 1.4%  Bitcoin 71’323 -3.4%  Dollar 0.7899 -1.0%  Öl 64.8 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156DocMorris4261528Sika41879292NVIDIA994529
Top News
Roche-Aktie leichter: Investition in neues Genentech-Werk in North Carolina verdoppelt
TotalEnergies-Aktie steigt: Schwächere Preise können durch Produktionssteigerung ausgeglichen werden
LVMH-Aktie gibt ab: Vereinbarung über Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau getroffen
Henkel-Aktie etwas schwächer: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings
TRATON-Aktie unter Druck: Volkswagen-Lkw-Tochter verkauft 2025 weniger
Suche...

Henkel Aktie 335914 / DE0006048408

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Verhandlungen laufen 20.01.2026 16:50:00

Henkel-Aktie etwas schwächer: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings

Henkel-Aktie etwas schwächer: Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings

Der Konsumgüterkonzern Henkel führt Gespräche über einen Erwerb des niederländischen Chemieunternehmens Stahl Holdings B.V.

Henkel
61.56 CHF -2.18%
Kaufen Verkaufen
Der Konzern teilte mit, er spreche mit dem Mehrheitseigentümer des Unternehmens, dem französischen Investor Wendel SE. Ob es zu einer Einigung mit Wendel bzw. einem entsprechenden Erwerb komme, sei derzeit offen. Auch müssten die Gremien von Henkel einem möglichen Erwerb zustimmen.

Henkel reagierte mit der Mitteilung den Angaben zufolge auf Spekulationen über einen möglichen Erwerb über einen möglichen Erwerb der Stahl Holdings.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte im November 2024 berichtet, Wendel prüfe einen Verkauf seiner Beteiligung von 68 Prozent an Stahl Holdings. Das Unternehmen könne mit bis zu 2 Milliarden Euro bewertet werden.

Via XETRA geht es am Dienstag stellenweise 2,19 Prozent auf 70,52 Euro nach unten.

DOW JONES

Weitere Links:

Henkel-Aktie unbeeindruckt: FTC klagt gegen Zukauf in den USA

Bildquelle: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten