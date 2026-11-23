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24.11.2026 00:00:00
Henkel Adhesive Technologies würdigt herausragende Partnerschaften mit Lieferanten
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
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23.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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23.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
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23.11.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
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20.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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20.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.