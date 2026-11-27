Hengyuan Refining Company Bhd Registered hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.89 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hengyuan Refining Company Bhd Registered 5.48 Milliarden MYR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.62 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch