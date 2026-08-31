Hengyuan Refining Company Bhd Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hengyuan Refining Company Bhd Registered liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hengyuan Refining Company Bhd Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.95 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.520 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 55.69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.44 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 3.49 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch