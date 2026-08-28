Hengtong Optic-electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hengtong Optic-electric hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.83 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 24.24 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 29.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.78 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch