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21.10.2026 06:37:00
Hengtong Logistic öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hengtong Logistic lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0.11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hengtong Logistic 0.090 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17.99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 312.6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 381.1 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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