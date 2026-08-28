Hengsheng Energy A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hengsheng Energy A lud am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Hengsheng Energy A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hengsheng Energy A 280.3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch