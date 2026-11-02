Henan Zhongyuan Expressway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Henan Zhongyuan Expressway hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.120 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henan Zhongyuan Expressway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.75 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch