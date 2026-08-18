|
18.08.2026 06:37:00
Henan Zhongyuan Expressway stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Henan Zhongyuan Expressway lud am 15.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0.13 CNY. Im letzten Jahr hatte Henan Zhongyuan Expressway einen Gewinn von 0.120 CNY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henan Zhongyuan Expressway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 17.79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.48 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Dienstag schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.