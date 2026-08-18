Henan Zhongyuan Expressway stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Henan Zhongyuan Expressway lud am 15.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.13 CNY. Im letzten Jahr hatte Henan Zhongyuan Expressway einen Gewinn von 0.120 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henan Zhongyuan Expressway in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 17.79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.48 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch