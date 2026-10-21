Henan Zhongfu Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Henan Zhongfu Industrial hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Henan Zhongfu Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.120 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.23 Prozent auf 7.28 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch