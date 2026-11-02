Henan Yuguang Gold Lead: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Henan Yuguang Gold Lead hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.23 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henan Yuguang Gold Lead noch ein Gewinn pro Aktie von 0.120 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Henan Yuguang Gold Lead mit einem Umsatz von insgesamt 18.03 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.41 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 45.27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch