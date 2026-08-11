Henan Thinker Automatic Equipment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Henan Thinker Automatic Equipment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.41 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.470 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 350.1 Millionen CNY – eine Minderung von 5.42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 370.1 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch