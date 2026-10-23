Henan Pinggao Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Henan Pinggao Electric hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.31 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.230 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.39 Prozent auf 2.78 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.280 CNY sowie einem Umsatz von 2.78 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch