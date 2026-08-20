Henan Pinggao Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Henan Pinggao Electric hat am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.30 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.230 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.92 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.19 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch