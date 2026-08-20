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20.08.2026 06:37:00
Henan Oriental Silver Star Investment: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Henan Oriental Silver Star Investment hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 242.1 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 271.5 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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