Henan Mingtai Al Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Henan Mingtai Al Industrial hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.57 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henan Mingtai Al Industrial 0.410 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Henan Mingtai Al Industrial im vergangenen Quartal 11.35 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henan Mingtai Al Industrial 8.88 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch