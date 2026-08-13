Henan Lingrui Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Henan Lingrui Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.44 CNY gegenüber 0.450 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.08 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.02 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch