Henan Lianhua Gourmet Powder zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Henan Lianhua Gourmet Powder liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Henan Lianhua Gourmet Powder die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.05 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.66 Prozent auf 981.7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 863.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch