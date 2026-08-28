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28.08.2026 06:37:00
Henan Huanghe Xuanfeng veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Henan Huanghe Xuanfeng hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.09 CNY vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 412.0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henan Huanghe Xuanfeng einen Umsatz von 379.4 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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