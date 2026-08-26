Henan Dayou Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Henan Dayou Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.230 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Henan Dayou Energy 1.17 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 844.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch