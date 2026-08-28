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28.08.2026 06:37:00
Henan Ancai Hi-Tech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Henan Ancai Hi-Tech hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henan Ancai Hi-Tech -0.100 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31.64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 498.9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 729.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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