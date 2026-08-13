Hemisphere Properties India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hemisphere Properties India hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hemisphere Properties India ein Ergebnis je Aktie von -0.090 INR vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50.41 Prozent auf 7.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch