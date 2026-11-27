Hemisphere Energy äusserte sich am 26.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 15.9 Millionen CAD, gegenüber 19.1 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16.64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch