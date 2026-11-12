Hemab Therapeutics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hemab Therapeutics hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.37 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Hemab Therapeutics ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.370 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch