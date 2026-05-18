Helvetica Swiss Living Fund prüft Kapitalerhöhung

Zürich (awp) - Der Immobilienfonds Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) bereitet sich auf einen nächsten Wachstumsschritt vor. Dazu wird eine Kapitalerhöhung in der Höhe von 40 bis 50 Millionen Franken geprüft. Diese würde im zweiten Quartal 2026 durchgeführt, teilte die Fondsleitung am Montag mit.

Das Geld soll für den Portfolioausbau sowie für Investitionen in das Bestandesportfolio verwendet werden, hiess es weiter. Man habe mehrere Wohnimmobilien in der Ostschweiz und im Aargau ausserhalb von Bieterverfahren identifiziert und exklusiv angebunden. Das Investitionsvolumen betrage rund 50 Millionen Franken.

ra/to