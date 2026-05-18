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18.05.2026 07:39:36

Helvetica Swiss Living Fund prüft Kapitalerhöhung

Zürich (awp) - Der Immobilienfonds Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) bereitet sich auf einen nächsten Wachstumsschritt vor. Dazu wird eine Kapitalerhöhung in der Höhe von 40 bis 50 Millionen Franken geprüft. Diese würde im zweiten Quartal 2026 durchgeführt, teilte die Fondsleitung am Montag mit.

Das Geld soll für den Portfolioausbau sowie für Investitionen in das Bestandesportfolio verwendet werden, hiess es weiter. Man habe mehrere Wohnimmobilien in der Ostschweiz und im Aargau ausserhalb von Bieterverfahren identifiziert und exklusiv angebunden. Das Investitionsvolumen betrage rund 50 Millionen Franken.

ra/to

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Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

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Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’789.92 19.57 SE3BRU
Short 14’062.63 13.91 SB5BKU
Short 14’581.16 8.99 SY9BBU
SMI-Kurs: 13’220.17 15.05.2026 17:30:36
Long 12’701.11 19.43 BSU9TU
Long 12’421.04 13.91 SMLB7U
Long 11’904.89 8.99 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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