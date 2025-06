Helvetica Property setzt Zusammenführung von zwei Fonds um

Zürich (awp) - Die Fondsgesellschaft Helvetica Property Investors hat wie angekündigt die Fonds Helvetica Swiss Opportunity (HSO Fund) und Helvetica Swiss Commercial (HSC Fund) zusammengeführt und den HSO Fund planmässig von der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange dekotiert. Der Fonds sei letztmals am vergangenen Freitag gehandelt worden, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit.

Zugleich sei der vereinigte Immobilienfonds erstmals am (heutigen) Montag an der SIX handelbar gewesen, hiess es weiter. Wie bekannt basierte das Umtauschverhältnis auf den Nettoinventarwerten (NAV) der beiden Fonds vom 30. April 2025. Dabei wird ein Anteil des HSO Fund im Verhältnis von 1 zu 0,8967 in Anteile des HSC Fund umgetauscht. Allfällige Differenzbeträge würden den Investoren in bar gutgeschrieben.

Der vereinigte Fonds wird unter dem Namen Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) mit dem bestehenden Tickersymbol HSC und der ISIN-Nummer CH0335507932 an der SIX gehandelt. Der Fonds umfasst laut den Angaben 36 Liegenschaften im Wert von rund 747 Millionen Franken.

mk/ls