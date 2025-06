Helvetica Property nennt Umtauschverhältnis für zwei Fonds

Zürich (awp) - Zwei von Helvetica Property Investors geführte Immobilienfonds werden bekanntlich demnächst zusammengeführt. In einem nächsten Schritt nennt die Fondsleitung am Freitag nun die Umtauschverhältnisse.

Demnach wird ein Anteil des HSO-Fonds umgetauscht in 0,8967 Anteile des HSC-Fonds. Die Differenz wird laut einem Communiqué in Cash ausbezahlt. Die beiden Fonds werden wie angekündigt am 20. Juni rückwirkend per 30. April zusammengeführt.

