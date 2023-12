Helvetica Property ernennt Marc Giraudon zum Co-CEO und künftigen CEO

Zürich (awp) - Die Fondsgesellschaft Helvetica Property Investors hat Marc Giraudon auf Anfang Jahr zum neuen Co-CEO ernannt. Per Juli 2024 soll der britisch-französische Staatsbürger dann die CEO-Rolle in alleiniger Verantwortung übernehmen.

In der Übergangsphase werde der derzeitige CEO und Unternehmens-Mitbegründer Hans Holdener als Co-CEO fungieren, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nach der sechsmonatigen Übergangsphase werde Holdener eine Rolle in der Geschäftsentwicklung übernehmen.

Giraudon ist laut den Angaben seit Ende 2022 als strategischer Berater für Helvetica tätig. Als Experte für Immobilien-Asset Management verfüge er über drei Jahrzehnte Berufserfahrung im Bereich der Immobilienanlagen, so das Unternehmen. Vor seiner Tätigkeit bei Helvetica Property arbeitete er zehn Jahre bei Hines, einer in den USA ansässigen globalen Immobilieninvestment- und Fondsmanagement-Firma.

