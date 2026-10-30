Helvetica Life baut Immobilienportfolio deutlich aus

Zürich (awp) - Die Helvetica Life Investment Foundation hat ihr Immobilienportfolio deutlich ausgebaut. Der Wert der Anlagegruppe "Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz" stieg von Ende März bis Ende September 2026 von 35,7 auf 113,7 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte.

Ende September umfasste das Portfolio acht Liegenschaften, darunter ein Neubauprojekt in Pfeffikon LU. Bis Ende Oktober erhöhte sich der Portfoliowert weiter auf 141 Millionen Franken. Der Nettoinventarwert je Anspruch stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 um 2,6 Prozent auf 1026,22 Franken.

Vom 2. November bis 11. Dezember wird die Anlagegruppe erneut für Zeichnungen geöffnet. Für weitere Zukäufe steht eine Projektpipeline im Umfang von 171 Millionen Franken bereit, davon 123 Millionen exklusiv.

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