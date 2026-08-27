Helvetica-Fonds zum Halbjahr bei Ausschüttungszielen auf Kurs

Zürich (awp) - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) sind zum Halbjahr auf Kurs, ihre angepeilten Ausschüttungsziele zu erreichen. So erwirtschaftete der HSC Fund zum Halbjahr einen um 10 Prozent höheren Nettoertrag von 14,7 Millionen Franken.

Damit ergibt sich ein Gewinn von 3,12 Franken je Anteilsschein, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das Ausschüttungsziel von 5,35 Franken wurde damit nach sechs Monaten schon zu 58 Prozent erreicht.

Ein Grund für die gute Entwicklung ist die deutlich verbesserte EBIT-Marge. Sie zog um 4,0 Prozentpunkte auf 75,3 Prozent an. Gemäss Mitteilung ist dies vor allem auf die deutlich reduzierte Mietzinsausfallrate zurückzuführen.

HSL strebt Ausschüttung von mindestens 2,80 Franken an

Der HSL Fund konnte den Nettoertrag im ersten Halbjahr klar um 12,4 Prozent auf 6,25 Millionen Franken steigern. Vor allem durch Optimierungen in der Verwaltung sowie bei den Betriebs- und Unterhaltskosten stieg die EBIT-Marge klar um 1,9 Prozentpunkte auf 67,5 Prozent an, heisst es in einer weiteren Mitteilung.

Im ersten Halbjahr ergibt sich ein Nettoertrag von 1,58 Franken je Anteilsschein. Da damit bereits etwas mehr als die Hälfte des Jahresziels erreicht wurde, bestätigt die Fondsleitung das Ausschüttungsziel für das Jahr von mindestens 2,80 Franken.

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