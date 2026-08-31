Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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31.08.2026 09:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Helvetia Baloise. Zuletzt sprang die Helvetia Baloise-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 215,20 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Helvetia Baloise nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 215,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'264 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'717 Helvetia Baloise-Aktien.
Bei einem Wert von 225,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (183,40 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Helvetia Baloise-Aktie mit einem Verlust von 14,78 Prozent wieder erreichen.
Helvetia Baloise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,27 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,27 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.09.2026 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Helvetia Baloise-Gewinn in Höhe von 11,41 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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