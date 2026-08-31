Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’246 -0.6%  DAX 26’281 -1.1%  Euro 0.9391 0.2%  EStoxx50 6’426 -0.9%  Gold 4’428 -0.6%  Bitcoin 63’550 1.4%  Dollar 0.8084 -0.1%  Öl 90.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AXA-Aktie im Minus: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Vaudoise-Aktie im Fokus: Mehr als 2000 Schadensfälle aus Hagelunwetter erwartet
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Chinas Gold-Offensive: Folgen für Aktien von Zijin, Newmont & Barrick
Suche...
ETF Sparplan

Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 16:29:00

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Helvetia Baloise hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Helvetia Baloise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 214,60 CHF.

Helvetia Baloise
213.74 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die Helvetia Baloise-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 214,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,80 CHF zu. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 214,00 CHF. Bei 214,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 27'426 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,85 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,54 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,27 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,41 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie

Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick

Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt

Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften


Bildquelle: Ralph Dinkel / Baloise Holding AG
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Zinsangst nach dem DAX-Rekord: Kippt jetzt die Börsenrallye trotz starker NVIDIA-Zahlen?
13:30 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.98 S3CBQU
Short 15’773.58 8.89 STBNIU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 19.73 SCB0YU
Long 13’413.17 13.98 SYBVIU
Long 12’837.79 9.00 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Zinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.