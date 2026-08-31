Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 16:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Helvetia Baloise hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Helvetia Baloise-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 214,60 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Helvetia Baloise-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 214,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,80 CHF zu. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 214,00 CHF. Bei 214,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 27'426 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.
Am 22.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,85 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,54 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,27 CHF je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,41 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Helvetia Baloise-Aktie
Helvetia Baloise-Aktie sinkt: S&P bestätigt Rating "A+" mit stabilem Ausblick
Helvetia Baloise-Aktie leichter: Anleihen über 275 Millionen Franken wird zurückbezahlt
Helvetia Baloise-Aktie in Grün: Finma-Genehmigung zur Zusammenlegung der beiden Versicherungsgesellschaften
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Helvetia Baloise Holding AG
|
17:58
|Minuszeichen in Zürich: SLI liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise behauptet sich am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Helvetia Baloise Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.