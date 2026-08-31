Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Im SIX SX-Handel kam die Helvetia Baloise-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 214,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Der Kurs der Helvetia Baloise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 215,80 CHF zu. Die Helvetia Baloise-Aktie sank bis auf 214,00 CHF. Bei 214,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 27'426 Helvetia Baloise-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,85 Prozent Plus fehlen der Helvetia Baloise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,54 Prozent würde die Helvetia Baloise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Helvetia Baloise seine Aktionäre 2025 mit 9,27 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,27 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Helvetia Baloise am 17.09.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,41 CHF je Helvetia Baloise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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