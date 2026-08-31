Helvetia Baloise Aktie 46664220 / CH0466642201
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31.08.2026 12:29:00
Helvetia Baloise Aktie News: Helvetia Baloise behauptet sich am Montagmittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Helvetia Baloise. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Helvetia Baloise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 215,00 CHF.
Die Helvetia Baloise-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 215,00 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. In der Spitze legte die Helvetia Baloise-Aktie bis auf 215,80 CHF zu. Die Helvetia Baloise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 214,40 CHF ab. Bei 214,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Helvetia Baloise-Aktien beläuft sich auf 13'739 Stück.
Am 22.04.2026 markierte das Papier bei 225,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 183,40 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,27 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,27 CHF.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 17.09.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,41 CHF je Helvetia Baloise-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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